Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа

Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

В частности, закупки приостановили государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Поставки прекратились на прошлой неделе.

Согласно информации, четыре нефтеперерабатывающих завода перешли на спотовые рынки для замещения поставок, в основном ближневосточных сортов.

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, закупающих российскую нефть, если Россия не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской нефти по морю.