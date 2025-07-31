Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
В частности, закупки приостановили государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Поставки прекратились на прошлой неделе.
Согласно информации, четыре нефтеперерабатывающих завода перешли на спотовые рынки для замещения поставок, в основном ближневосточных сортов.
Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, закупающих российскую нефть, если Россия не достигнет мирного соглашения с Украиной.
Индия, третий по величине импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской нефти по морю.