Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады, ответственность за это взяла хакерская группировка Indian Cyber Force.
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По словам Бутилье, сбой в работе сайта был зафиксирован в среду, но "был устранен позже в этот же день". Отмечается, что пользователи компьютеров имели доступ к сайту ВС, а вот мобильная версия портала была большинству недоступна.
Представитель ведомства добавил, что веб-ресурс "отделен и изолирован" от общедоступных сайтов правительства и министерства нацобороны Канады, а также от внутренних сетей.
Как сообщает агентство, хакерская группировка Indian Cyber Force на своей странице в соцсети X и в Telegram-канале опубликовала скриншоты неработающей страницы и взяла на себя ответственность за атаку.