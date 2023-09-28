Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады

Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады, ответственность за это взяла хакерская группировка Indian Cyber Force.

Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады, ответственность за это взяла хакерская группировка Indian Cyber Force.

Как передает Report , об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на главу отдела по связям со СМИ министерства национальной обороны Канады (DND) Даниэля Ле Бутилье.

По словам Бутилье, сбой в работе сайта был зафиксирован в среду, но "был устранен позже в этот же день". Отмечается, что пользователи компьютеров имели доступ к сайту ВС, а вот мобильная версия портала была большинству недоступна.

Представитель ведомства добавил, что веб-ресурс "отделен и изолирован" от общедоступных сайтов правительства и министерства нацобороны Канады, а также от внутренних сетей.

Как сообщает агентство, хакерская группировка Indian Cyber Force на своей странице в соцсети X и в Telegram-канале опубликовала скриншоты неработающей страницы и взяла на себя ответственность за атаку.