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Индийские авиакомпании получили более 70 ложных угроз о бомбах за шесть дней

Индийские авиакомпании получили более 70 ложных угроз о бомбах за шесть дней Более 70 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах получили авиакомпании Индии за последние шесть дней, что значительно усложнило работу авиаперевозчиков.
Другие страны
20 октября 2024 г. 10:48
Индийские авиакомпании получили более 70 ложных угроз о бомбах за шесть дней

Более 70 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах получили авиакомпании Индии за последние шесть дней, что значительно усложнило работу авиаперевозчиков.

Как передает Report со ссылкой на газету Hindustan Times, только за минувшую субботу поступило более 30 подобных угроз.

Это вызвало озабоченность властей Индии. Как указывает издание, сформирована специальная группа для поиска источника угроз, к ней присоединились эксперты отдела делийской полиции по кибербезопасности и подразделения по разведке и стратегическим операциям (Intelligence Fusion & Strategic Operations, IFSO). Правоохранители разыскивают преступника или группу преступников, рассылающих угрожающие сообщения.

"Подозревается, что оператор использовал VPN или браузер даркнета для создания учетных записей в X (ранее Twitter), а затем публиковал сообщения с более чем одной учетной записи", - приводит издание слова представителя полиции. Индия обратилась к платформам социальных сетей с просьбой блокировать аккаунты, которые публиковали угрожающие сообщения, и удалить их.

Такие сообщения привели к переносу и отмене некоторых вылетов, а также изменениям маршрутов находившихся в воздухе самолетов. От подобных угроз пострадали авиакомпании Air India, Vistara, IndiGo, Akasa Air, SpiceJet, Star Air, Alliance Air.

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