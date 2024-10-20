Индийские авиакомпании получили более 70 ложных угроз о бомбах за шесть дней

Более 70 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах получили авиакомпании Индии за последние шесть дней, что значительно усложнило работу авиаперевозчиков.

Более 70 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах получили авиакомпании Индии за последние шесть дней, что значительно усложнило работу авиаперевозчиков.

Как передает Report со ссылкой на газету Hindustan Times , только за минувшую субботу поступило более 30 подобных угроз.

Это вызвало озабоченность властей Индии. Как указывает издание, сформирована специальная группа для поиска источника угроз, к ней присоединились эксперты отдела делийской полиции по кибербезопасности и подразделения по разведке и стратегическим операциям (Intelligence Fusion & Strategic Operations, IFSO). Правоохранители разыскивают преступника или группу преступников, рассылающих угрожающие сообщения.

"Подозревается, что оператор использовал VPN или браузер даркнета для создания учетных записей в X (ранее Twitter), а затем публиковал сообщения с более чем одной учетной записи", - приводит издание слова представителя полиции. Индия обратилась к платформам социальных сетей с просьбой блокировать аккаунты, которые публиковали угрожающие сообщения, и удалить их.

Такие сообщения привели к переносу и отмене некоторых вылетов, а также изменениям маршрутов находившихся в воздухе самолетов. От подобных угроз пострадали авиакомпании Air India, Vistara, IndiGo, Akasa Air, SpiceJet, Star Air, Alliance Air.