Индийская полиция провела антитеррористическую операцию в Джамму и Кашмире

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Военизированные подразделения индийской полиции в воскресенье провели масштабную спецоперацию против террористов в северном штате Джамму и Кашмир, обезвредив десятки боевиков и конфисковав принадлежавшие им оружие и боеприпасы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном сообщении местных правоохранительных органов.

Операция одновременно проходила в нескольких районах округа Кулгам, расположенного примерно в 70 километрах от административного центра штата города Сринагара. Почти во всех случаях боевики сдавались полиции без боя. Лишь в одном случае преступники оказали сопротивление, которое переросло в перестрелку, продлившуюся несколько часов. Жертвой этих столкновений стал старший офицер полиции по имени Аман Такур.

Наряду с этим правоохранители сообщают об активизации боестолкновений на "линии контроля" - фактической границе, разделяющей Индию и Пакистан. Отмечается, что утром с подконтрольной Исламабаду части Кашмира были совершены несколько минометных обстрелов по позициям индийской армии, которая ответила аналогичным образом. Также в этом районе за последние сутки были зафиксированы несколько случаев стрельбы. О возможных жертвах с обеих сторон пока ничего не известно.