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Индийская IndiGo до 14 июня приостановил рейсы в Ташкент и Алматы

Индийская IndiGo до 14 июня приостановил рейсы в Ташкент и Алматы Индийская авиакомпания IndiGo до 14 июня приостановила ежедневные рейсы в Ташкент и Алматы.
Другие страны
8 мая 2025 г. 17:46
Индийская IndiGo до 14 июня приостановил рейсы в Ташкент и Алматы

Индийская авиакомпания IndiGo до 14 июня приостановила ежедневные рейсы в Ташкент и Алматы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству PTI официальный представитель компании.

После закрытия воздушного пространства Пакистана с 24 апреля индийские авиакомпании, выполняющие рейсы на Запад, стали выбирать более длинные маршруты, а узкофюзеляжные самолеты не могут выполнять беспосадочные рейсы в течение длительного времени. IndiGo выполняет рейсы на узкофюзеляжных самолетах Airbus в столицы Казахстана и Узбекистана.

"К сожалению, Алматы и Ташкент находятся за пределами оперативного диапазона текущего парка IndiGo", - заявила авиакомпания.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanın “IndiGo” şirkəti iyunun 14-nə qədər Daşkənd və Almatıya reysləri dayandırıb

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