 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Индийская армия уничтожила четыре пакистанских погранпоста

    Потери пакистанских военных могли составить до 20 человек

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Индийские пограничники минувшей ночью "масштабным ответным огнем" разрушили четыре пограничных пакистанских поста в районе Линии контроля, разделяющей стороны в спорном Кашмире, и нанесли "большие потери" армии Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

    По этим данным, пакистанские военные ночью несколько раз открывали огонь по индийским пограничникам в секторе Керан в районе Линии контроля, индийцы открыли массированный ответный огонь. В результате, по оценкам индийской стороны, потери пакистанских военных могли составить до 20 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi