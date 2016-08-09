Индийская активистка прекращает 16-летнюю голодовку

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Индийская политическая активистка Иром Шармила намерена сегодня прекратить свою 16-летнюю голодовку, сообщает Report со ссылкой на СNN.

Женщина начала голодовку в ноябре 2000 года в знак протеста против убийства военными 10 мирных жителей в индийском штате Манипур.

Уточняется, что долгое время активистка находилась в больнице, где получала принудительное питание через трубку в носу.

За стойкость характера 44-летняя И.Шармила получила прозвище "Железная леди".