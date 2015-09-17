Индийцы в знак протеста шлют премьеру волосы и ногти

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Десятки тысяч жителей индийского штата Бихар отправили премьер-министру страны Нарендре Моди свои волосы и ногти в знак протеста против оскорбительного, по их мнению, высказывания в свой адрес, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

На почте отмечают, что за последние дни премьеру пришло почти 50 мешков с корреспонденцией вместо обычных двух-трех. Поводом для такой необычной акции протеста стал конфликт премьера с бихарским политиком Нитишем Кумаром.

Комментируя решение Кумара вывести свою партию из альянса с партией Моди, премьер-министр заявил, что у бихарского политика "что-то не так с политической ДНК". Кумар, в свою очередь, назвал это выпадом против всего народа штата.

По мнению политика, Моди фактически обвинил всех жителей штата Бихар в неполноценности в связи с неправильной ДНК. В связи с этим Кумар призвал жителей штата присылать премьеру образцы ногтей и волос для анализа.

По данным индийских СМИ, к настоящему времени на имя премьера пришло около 600 тысяч пакетов с образцами волос и ногтей жителей штата, и уже собран еще миллион. Кумар рассчитывает, что в дальнейшем это количество вырастет до пяти миллионов.