​Индексы США показали резкий рост

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи продемонстрировали резкий рост на 3,2-4,75% после рекордного обвала на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные бирж.

Основные фондовые индексы США поднимались после резкого снижения более чем на 10% за прошлую неделю, которое было связано с опасениями по влиянию коронавируса на экономику США.

Некоторое восстановление роста рынок продемонстрировал уже в прошлую пятницу, когда перед закрытием бирж ФРС выступила с официальным заявлением о готовности поддержать экономику в случае такой необходимости, и инструменты поддержки могут включать также возращение регулятора к понижению базовой ставки.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 4,75%, до 26 617,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,07%, до 8 916,184 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,19%, до 3 048,36 пункта.