Индекс счастья британской молодежи опустился до самого низкого уровня

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Индекс счастья и уверенности молодежи Великобритании упал до самого низкого уровня с начала наблюдений в 2009 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует доклад, опубликованный благотворительной организацией Prince's Trust, которая помогает молодым людям в трудоустройстве.

"Этот доклад показывает, что счастье молодых людей в каждой сфере их жизни никогда до этого не было на таком низком уровне, в частности в том, что касается ситуации с их трудоустройством, здоровьем и количеством денежных средств", - отметил в материале глава организации Ник Стейс.

Для подготовки исследования были опрошены 2194 юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет. В 2018 году индекс счастья и уверенности у юных британцев составил 69. Самый высокий показатель - 73 был зафиксирован в 2009, 2010 и 2012 годах. В 2017 году уровень счастья молодежи Британии остановился на отметке 70.