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Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился 4-й месяц подряд и обновил минимум с мая

Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился 4-й месяц подряд и обновил минимум с мая Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 20:39
Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился 4-й месяц подряд и обновил минимум с мая

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали 60,5 пункта. Показатель снижается четвертый месяц подряд.

Несмотря на пересмотр в сторону повышения, ноябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в ноябре упал до 68,3 пункта (предварительное значение - 65,7 пункта) по сравнению с 70,6 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 56,8 пункта (ранее - 56,9 пункта) с 59,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с апреля 4,5% по сравнению с 4,2% в октябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до отмечавшихся последний раз в 2011 году 3,2% с 3%.

Предварительное значение декабрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 8 декабря.

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