Индекс потребдоверия в США в августе вырос намного лучше прогноза

В августе 2022 года индекс потребительского доверия в США вырос до 55,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель, передает Report со ссылкой на Интерфа

В августе 2022 года индекс потребительского доверия в США вырос до 55,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более умеренный рост показателя, до 52,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе снизился до 55,5 пункта с 58,1 пункта месяцем ранее. При этом индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 54,9 пункта с 47,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце понизились до 5% с 5,2% в июле, на долгосрочную перспективу (5 лет) - увеличились до 3% с 2,9%.

Окончательное значение июльского индекса потребительского доверия будет опубликовано 26 августа.