​Индекс Лондонской фондовой биржи завершил день в минусе

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 завершил торговую сессию в небольшом минусе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте биржи.

Индекс, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, потерял за вторник 0,09%, опустившись до 5 960 пунктов. При этом изначально ничего не предвещало развития ситуации по такому сценарию - FTSE-100 открылся бурным ростом, который в течение дня достигал 4%. Снизился и более широкий индекс FTSE-250 - на 0,10%, до 17 547 пунктов.

Курс британского фунта опустился во вторник по отношению к доллару на 1,36%, и под конец дня торговался на уровне 1,2902 долларов США за 1 фунт стерлингов.

"Больше всего по итогам сегодняшней сессии потерял фунт, сдавший позиции по отношению и к доллару, и к евро. Завтрашнее представление бюджета также несет в себе риски расстроить инвесторов", - приводит сайт финансовой аналитики Proactive слова Криса Бошампа, главного рыночного аналитика компании IG.