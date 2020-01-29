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Индекс Dow Jones вырос на 187 пунктов после оглашения "сделки века"

​Индекс Dow Jones вырос на 187 пунктов после оглашения "сделки века"

Фондовый рынок США отреагировал ростом основных индексов на оглашение плана палестино-израильского урегулирования, подготовленного администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, соответствующие данные размещены на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

По состоянию на момент закрытия торгов в 16:00 по времени Восточного побережья США (01:00 бакинское время), промышленный индекс Dow Jones вырос на 187,05 пункта (0,66%), до отметки 28722,85 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 32,61 пункта (1,01%), достигнув 3276,24 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 130,37 пункта (1,43%), до отметки 9269,68 пункта.

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