Индекс доллара США снижался почти на 1% на слухах об отстранении главы ФРС

Индекс доллара США на лондонской бирже ICE снижался почти на 1%.

Индекс доллара США на лондонской бирже ICE снижался почти на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

Такая динамика отмечена на фоне распространенной в СМИ информации о якобы намерениях президента США Дональда Трампа попытаться отправить Джерома Пауэлла в отставку с поста руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США.

По данным на 19:31 по Баку, индекс американской валюты снижался на 0,93%, до 97,714 пункта. Позднее Трамп назвал неточными сообщения СМИ о якобы имеющихся у него намерениях попытаться отправить Пауэлла в отставку, в связи с чем индекс отыграл часть потерь к 20:01 и находился на отметке в 98,382 пункта (-0,26%).

По состоянию на 22:51, индекс доллара США незначительно ускорил снижение и составлял 98,335 пункта (-0,31%).