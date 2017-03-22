Инцидент у парламента Великобритании признан терактом

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Расследование инцидента у здания парламента Великобритании ведется по статье "терроризм".

Как передает Report, сообщение об этом появилось в Твиттере полиции Лондона.

Дело может быть переквалифицировано, если будут получены данные об ином характере произошедшего.

По предварительной информации, события развивались следующим образом.

Неназванный мужчина начал давить на машине на Вестминстерском мосту прохожих. Он сбил от 8 до 12 человек, однако врезался в заграждение. После этого он выскочил из машины и ранил ножом полицейского, после чего коллеги пострадавшего открыли огонь на поражение и ликвидировали нападавшего.