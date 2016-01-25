В Индии из-за тумана столкнулись 50 машин

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 машин столкнулись cегодня на дороге на севере Индии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате аварии погиб один, пострадали 26 человек.

Инцидент произошел на шестиполосной трассе, которая ведет из города Большая Нойда рядом с индийской столицей до Агры, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал.

Индия занимает первое место в мире по количеству ДТП. Ежегодно аварии на дорогах страны уносят жизни до 150 тыс. человек.





