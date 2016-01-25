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    В Индии из-за тумана столкнулись 50 машин

    В результате аварии погиб один, пострадали 26 человек

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/  По меньшей мере 50 машин столкнулись cегодня на дороге на севере Индии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате аварии погиб один, пострадали 26 человек. 

    Инцидент произошел на шестиполосной трассе, которая ведет из города Большая Нойда рядом с индийской столицей до Агры, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал.  

    Индия занимает первое место в мире по количеству ДТП. Ежегодно аварии на дорогах страны уносят жизни до 150 тыс. человек.



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