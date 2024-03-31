Инаугурация президента Египта состоится 2 апреля в новой столице

Инаугурация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси состоится в новой административной столице страны во вторник, 2 апреля.

Инаугурация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси состоится в новой административной столице страны во вторник, 2 апреля.

Как передает Report, об этом пишет портал Cairo24 со ссылкой на источники.

По их данным, во вторник утром Палата представителей (парламент) Египта соберется в новом зале заседаний, где ас-Сиси принесет конституционную присягу перед парламентариями. После завершения церемонии планируется возложение венков к ключевым мемориалам и поднятие государственного флага. Источники утверждают, что инаугурация ас-Сиси в новой столице ознаменует собой начало ее постепенного введения в эксплуатацию: в частности, туда будет официально перенесен офис президента, а сама церемония станет наиболее масштабной рекламной акцией, нацеленной на популяризацию административной столицы как центра управления страной.

Официально египетские власти эту информацию пока не комментировали, однако ранее глава Национальной избирательной комиссии Египта подтверждал, что 2 апреля истекает срок полномочий ас-Сиси в качестве главы государства на его нынешнем сроке.

18 декабря избирком Египта объявил, что победу на президентских выборах, которые прошли 10-12 декабря, одержал ас-Сиси, набрав почти 90% голосов избирателей. Срок полномочий президента Египта составляет шесть лет. На состоявшихся выборах ас-Сиси выдвигал свою кандидатуру в третий и, согласно действующей конституции страны, последний раз.