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Инаугурация Пезешкиана состоится после сложения полномочий депутата Меджлиса Ирана

Инаугурация Пезешкиана состоится после сложения полномочий депутата Меджлиса Ирана Церемония инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится только после того, как он сложит полномочия депутата Меджлиса.
Другие страны
6 июля 2024 г. 21:37
Инаугурация Пезешкиана состоится после сложения полномочий депутата Меджлиса Ирана

Церемония инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится только после того, как он сложит полномочия депутата Меджлиса.

Как передает Report, слова представителя президиума Меджлиса и члена исполнительного комитета по организации президентских выборов Алирезы Салими приводит агентство NourNews.

"Первое после перерыва заседание Меджлиса состоится 31 тира (21 июля), на нем будет проведено голосование по вопросу о снятии полномочий депутата с Пезешкиана", - сказал он.

Салими отметил, что через две недели после церемонии инаугурации избранный президент должен представить на согласование парламенту свой кабинет министров.

5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов.

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