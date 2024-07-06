Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели

Инаугурация новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться уже в течение недели.

Инаугурация новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться уже в течение недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член Меджлиса (иранского однопалатного парламента) Акбар Ранджбарзаде.

"Несмотря на перерыв в работе, если команда избранного президента готова, то Меджлис может провести церемонию инаугурации уже на этой неделе. Приглашение иностранных гостей на церемонию будет осуществляться по согласованию с парламентом и текущим правительством", уточнил Ранджбарзаде.

Ранее глава избирательной комиссии Ирана Мохсен Эслами объявил победу на выборах реформатора Масуда Пезешкиана, за которого во втором туре проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент Пезешкиана - кандидат от консервативного крыла Саид Джалили - набрал 13 538 179 голосов.

Явка во втором туре достигла 49,8% избирателей.