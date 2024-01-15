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Инаугурация лидера Гватемалы задерживалась из-за неявки конфликтующих с ним депутатов

Инаугурация лидера Гватемалы задерживалась из-за неявки конфликтующих с ним депутатов Церемония вступления в должность избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало откладывалась на несколько часов из-за отсутствия кворума на посвященном инаугурации заседании Конгресса (однопалатного парламента) республики.
Другие страны
15 января 2024 г. 05:34
Инаугурация лидера Гватемалы задерживалась из-за неявки конфликтующих с ним депутатов

Церемония вступления в должность избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало откладывалась на несколько часов из-за отсутствия кворума на посвященном инаугурации заседании Конгресса (однопалатного парламента) республики.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Prensa Libre.

По ее данным, заседание должно было начаться в 16:00 по местному времени (02:00 понедельника по бакинскому времени). Аревало заявлял, что его противники намеренно задерживают церемонию.

"Депутаты обязаны уважать волю народа, выраженную на выборах. Демократию пытаются нарушить беззакониями, мелочами и злоупотреблениями властью. Народ Гватемалы и международное сообщество наблюдают за этим", - написал он в соцсети X.

На улицах города Гватемала собрались сторонники Аревало, требующие начала церемонии, а также скандирующие заявления против Генпрокуратуры республики, руководство которой препятствовало утверждению результатов выборов.

На церемонию инаугурации Аревало приехали король Испании Филипп VI, главы нескольких латиноамериканских стран, а также официальные представители США и ЕС.

Отметим, что Конгресс Гватемалы после нескольких часов задержки начал заседание, посвященное вступлению Аревало в должность президента.

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Версия на азербайджанском языке Qvatemala Prezidentinin andiçməsi deputatların gəlməməsi səbəbindən yubanır

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