Инаугурация избранного президента Узбекистана состоится 14 декабря

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Инаугурация избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 14 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принято на заседании верхней палаты (Сената) парламента (Олий Мажлиса) республики.

Согласно статьи 92 конституции страны, президент считается вступившим в должность с момента принесения присяги на заседании Олий Мажлиса. Глава государства, в частности, обязуется "верно служить народу Узбекистана, строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".

Мирзиёев примет присягу на совместном заседании обеих палат (Законодательной и Сената) парламента, на которое приглашаются главы дипломатических представительств зарубежных стран.