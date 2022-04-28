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Инаугурация Эмманюэля Макрона пройдет до 14 мая

Инаугурация Эмманюэля Макрона пройдет до 14 мая Инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного на второй срок, состоится до 14 мая в Елисейском дворце.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 16:31
Инаугурация Эмманюэля Макрона пройдет до 14 мая

Инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного на второй срок, состоится до 14 мая в Елисейском дворце.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг госсекретарь Франции Габриэль Атталь по итогам первого заседания правительства после состоявшихся в воскресенье президентских выборов.

"Переизбранный президент еще не приступил ко второму мандату, его инаугурация планируется до 14 мая", - сказал Атталь.

Госсекретарь отказался уточнить, в какие сроки будет сформирован новый состав кабинета министров.

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