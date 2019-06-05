​Имя преемника Мэй станет известно к концу июня

Имя преемника премьер-министра Британии Терезы Мэй станет известно не позднее 28 июня.

Как передает Report, об этом сообщает SkyNews со ссылкой на Комитет 1922.

Первое голосование на пост британского премьера в парламентской фракции консерваторов пройдет 13 июня. Затем состоится еще несколько раундов, которые намечены на 18, 19 и 20 июня. Итоговое голосование, в котором примут участие два финалиста, по данным телеканала, состоится с 22 по 22 июня.

На пост премьер-министра Британии изначально претендовали 13 человек. Позже двое из них взяли самоотвод.