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Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, а выдвижение кандидатов начнется и закончится 12 июля.
Другие страны
11 июля 2022 г. 23:42
Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, а выдвижение кандидатов начнется и закончится 12 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера.

"Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул", - сказал он.

Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля, а уже на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии. Второй раунд, возможно, состоится уже 14 июля. Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Принять участие в выборах лидера тори, который автоматически станет премьером, так как партия является правящей, уже выразили желание 11 политиков-консерваторов.

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