Имя нового генсека НАТО может определиться в I квартале

Подбор нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится, по всей видимости, в I квартале нынешнего года.

Подбор нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится, по всей видимости, в I квартале нынешнего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Мне кажется, союзники полностью заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года. Насколько это возможно. Мы страстно желаем завершить этот процесс", - сказала американский дипломат, комментируя на онлайн-брифинге для журналистов вопрос о назначении нового генсека НАТО.

Она отказалась строить предположения насчет того, кто может сменить Йенса Столтенберга на этом посту. При этом Смит подтвердила, что Североатлантический альянс рассматривает, в частности, кандидатуру и.о. премьера Нидерландов Марка Рютте, выразившего желание прийти на смену Столтенбергу.