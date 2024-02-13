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Имя нового генсека НАТО может определиться в I квартале

Имя нового генсека НАТО может определиться в I квартале Подбор нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится, по всей видимости, в I квартале нынешнего года.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 22:37
Имя нового генсека НАТО может определиться в I квартале

Подбор нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится, по всей видимости, в I квартале нынешнего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Мне кажется, союзники полностью заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года. Насколько это возможно. Мы страстно желаем завершить этот процесс", - сказала американский дипломат, комментируя на онлайн-брифинге для журналистов вопрос о назначении нового генсека НАТО.

Она отказалась строить предположения насчет того, кто может сменить Йенса Столтенберга на этом посту. При этом Смит подтвердила, что Североатлантический альянс рассматривает, в частности, кандидатуру и.о. премьера Нидерландов Марка Рютте, выразившего желание прийти на смену Столтенбергу.

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Версия на азербайджанском языке NATO-ya yeni baş katibin seçilməsi prosesi bu ilin birinci rübündə başa çatacaq

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