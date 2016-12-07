Имя государственного секретаря США объявят на будущей неделе

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп намерен объявить о назначении государственного секретаря на будущей неделе.

Как сообщает Report, об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу NBC.

"Следующая неделя - время, когда я объявлю (имя госсекретаря)", - сказал Трамп, отметив, что информацию о назначениях в президентскую администрацию он также озвучит 7 и 8 декабря.

Он подтвердил, что бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни обсуждается в качестве кандидатуры на пост госсекретаря.

Также Трамп добавил, что советовался с действующим президентом США Бараком Обамой по вопросу назначений в администрацию.