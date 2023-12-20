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Имран Хан выставит свою кандидатуру на выборах в парламент Пакистана

Имран Хан выставит свою кандидатуру на выборах в парламент Пакистана Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан выставит свою кандидатуру на предстоящих 8 февраля выборах в парламент исламской республики.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 20:36
Имран Хан выставит свою кандидатуру на выборах в парламент Пакистана

Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан выставит свою кандидатуру на предстоящих 8 февраля выборах в парламент исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили газете Dawn адвокаты находящегося в тюремном заключении политика.

"Имран Хан уполномочил меня сообщить, что он будет среди кандидатов, баллотирующихся от ДЗС на парламентских выборах, - сказал адвокат Али Зафар. - Он будет баллотироваться как минимум в трех избирательных округах Пакистана - в Исламабаде, Лахоре и Мианвали".

"Движение за справедливость" была создана Имраном Ханом в апреле 1996 года, и с тех пор он является ее бессменным лидером.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.

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Версия на азербайджанском языке İmran Xan Pakistanda parlament seçkilərində iştirak edəcək

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