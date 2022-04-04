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Имран Хан ушел с поста премьера после роспуска парламента Пакистана

Имран Хан ушел с поста премьера после роспуска парламента Пакистана Премьер-министр Пакистана Имран Хан ушел с поста премьера после роспуска парламента страны, но продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 09:51
Имран Хан ушел с поста премьера после роспуска парламента Пакистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан ушел с поста премьера после роспуска парламента страны, но продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан,… Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана", - говорится в уведомлении от кабинета министров.

Вместе с тем, как сообщил президент Пакистана Ариф Алви, Хан останется на этом посту до назначения временного премьера.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri İmran Xan istefa verib

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