Имран Хан принес присягу в качестве нового премьера Пакистана

© REUTERS / Athit Perawongmetha/File Photo

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Лидер центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Имран Хан в субботу принес присягу в качестве нового, 22-го премьер-министра Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония его формального вступления в должность прошла в президентском дворце в Исламабаде.

Хан был избран премьер-министром по итогам голосования, которое прошло накануне в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) Пакистана. Кандидатуру 65-летнего амбициозного политика, который ранее прославился как капитан национальной сборной по крикету, поддержали 176 из 272 депутатов.