О нас

Имран Хан намерен подать иск в 5,8 млн долларов за ущерб репутации

Имран Хан намерен подать иск в 5,8 млн долларов за ущерб репутации Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан уведомил руководителя Национального бюро отчетности (NAB) о намерении возбудить против него судебный иск в 15 млрд рупий (5,8 млн долларов) за диффамацию и нанесение ущерба репутации в связи с незаконным арестом
Другие страны
2 июня 2023 г. 10:24
Имран Хан намерен подать иск в 5,8 млн долларов за ущерб репутации

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан уведомил руководителя Национального бюро отчетности (NAB) о намерении возбудить против него судебный иск в 15 млрд рупий (5,8 млн долларов) за диффамацию и нанесение ущерба репутации в связи с незаконным арестом по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Хан написал в Twitter.

"Я вручил ему официальное уведомление. Ордер на мой арест был выдан в нарушении конституции и закона. Незаконный и необоснованный арест, осуществленный с применением грубой силы в здании Верховного суда, имел целью опорочить меня, он отрицательно сказался на моей репутации. Таким образом, я имею полное право возбудить дело о диффамации", - отметил он.

В мае политик сообщил о намерении подать судебный иск в 10 млрд рупий на министра здравоохранения Пакистана Абдула Кадира Пателя за клевету о его здоровье. Хан потребовал от него извинений и публичного опровержения своего утверждения о том, что при аресте 9 мая Хан якобы "находился в состоянии алкогольного опьянения, и взятые у него анализы указывают на постоянное употребление им наркотиков".

Имран Хан был взят под стражу 9 мая на основании ордера на арест, выданного NAB. Политик обвинялся по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда "Аль-Кадир траст" для отмывания денег. Экс-премьеру инкриминировалось получение "миллиардов рупий" от неназванной фирмы по недвижимости за легализацию суммы в 60 млрд рупий (около 210,6 млн долларов), которая была перечислена из Великобритании в период руководства страной правительства во главе с Ханом.

Его арест вызвал массовые демонстрации протеста оппозиции в крупных городах, в ходе которых сторонники ДЗС вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден 12 мая под залог. Действие ордера на его арест было приостановлено до 19 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Imran Khan intends to file $5.8M lawsuit for damage to reputation

Самое читаемое

Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi