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Импорт зерна из Украины: Переговоры Еврокомиссии с 5 странами ЕС провалились

Импорт зерна из Украины: Переговоры Еврокомиссии с 5 странами ЕС провалились Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 23:44
Импорт зерна из Украины: Переговоры Еврокомиссии с 5 странами ЕС провалились

Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

Как передает Report со ссылкой на RMF24, третий раунд переговоров замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского с министрами сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии завершился провалом. Обсуждения продолжаются на техническом уровне.

Журналисты отмечают, что Европейская комиссия предложила "конструктивный и научно обоснованный подход". В частности, он предусматривает, что страны должны предоставить доказательства в виде статистики, чтобы обосновать свои требования и позволить ЕК рассмотреть их.

При этом Еврокомиссия “в достаточно жесткой форме” уведомила министров, что поддержка аграриев, которая включает 100 млн евро из антикризисного резерва на выплаты, согласие на включение определенных сельскохозяйственных товаров в список запрещенных к импорту из Украины и помощь в экспорте зерна, зависит от снятия запретов на импорт.

Также Домбровскис в ответ на призывы расширить список запрещенных для ввоза товаров заявил о готовности проводить защитные расследования. Они могли бы приводить к приостановке импорта.

Издание подчеркивает, что Еврокомиссию начинает раздражать добавление в список все большего количества продуктов. Ведомство согласилось на запрет импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, что уже было беспрецедентным решением.

Напомним, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

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