Импорт странами Европы российского СПГ достиг рекордного показателя в 2024 году

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в 2024 году достиг рекордного показателя в 24,2 млрд куб. м.

Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Европы в 2024 году достиг рекордных 24,2 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщила норвежская консалтинговая фирма Rystad Energy.

Согласно ее подсчетам, этот показатель вырос почти на 12% по сравнению с 2023 годом. При этом аналитический центр Crea, использующий другую методику подсчета, сообщает, что объем поставок вырос на 14%.

На прошлой неделе европейский аналитический центр Bruegel сообщил о том, что поставки российского СПГ в страны ЕС составили почти 21,5 млрд кубометров против 17,8 млрд годом ранее, увеличившись на 21%.

По данным Rystad Energy, за ушедший год европейские государства также приобрели 49,5 млрд кубометров российского трубопроводного газа. Как уточнил аналитик компании Ян-Эрик Фенрих, часть этих объемов затем была перепродана в другие страны.

"Причина роста показателей достаточно проста. Российский СПГ продается со скидкой по сравнению с предложениями других поставщиков. В силу отсутствия санкций в отношении СПГ компании преследуют собственную выгоду, покупая значительные объемы газа у поставщика, предлагающего самые низкие цены", - заявил The Guardian аналитик Crea Ваибхав Рагунандан.