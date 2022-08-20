Импорт российского угля в Китай в июле достиг 5 летнего максимума

Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.
Как передает Report со ссылкой на
Западные страны избегали российского угля накануне вступления в силу санкций ЕС в отношении черного золота РФ. Запрет заставил Россию продавать угли со скидками таким странам, как Китай и Индия.
Российский энергетический уголь с теплотворной способностью 5 500 килокалорий (ккал) в конце июля стоил около 150 долларов за тонну на основе стоимости и фрахта, тогда как уголь такого же качества в австралийском порту Ньюкасла оценивался более чем в 210 долларов за тонну в конце июля.
Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай будут поступать больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы для зимнего отопительного сезона.