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Импорт российского угля в Китай в июле достиг 5 летнего максимума

Импорт российского угля в Китай в июле достиг 5 летнего максимума Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.
Другие страны
20 августа 2022 г. 23:33
Импорт российского угля в Китай в июле достиг 5 летнего максимума

Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в прошлом месяце Китай импортировал из России 7,42 миллиона тонн угля. Это был самый высокий месячный показатель с начала 2017 года. В июне и июле 2021 года импорт угля составил 6,12 млн. тонн и 6,49 млн. тонн соответственно.

Западные страны избегали российского угля накануне вступления в силу санкций ЕС в отношении черного золота РФ. Запрет заставил Россию продавать угли со скидками таким странам, как Китай и Индия.

Российский энергетический уголь с теплотворной способностью 5 500 килокалорий (ккал) в конце июля стоил около 150 долларов за тонну на основе стоимости и фрахта, тогда как уголь такого же качества в австралийском порту Ньюкасла оценивался более чем в 210 долларов за тонну в конце июля.

Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай будут поступать больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы для зимнего отопительного сезона.

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