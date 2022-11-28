Императора Японии выписали из больницы

Император Японии Нарухито выписан из больницы, в которой он проходил гистологическое исследование в связи с выявленной у него аденомой предстательной железы.

Император Японии Нарухито выписан из больницы, в которой он проходил гистологическое исследование в связи с выявленной у него аденомой предстательной железы.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно информации, монарх находился в медицинском учреждении около суток. Аденома предстательной железы у 62-летнего Нарухито была обнаружена после исследования МРТ. Сам император не ощущает каких-либо признаков недомогания.

Ранее стало известно, что у японского императора была диагностирована гиперплазия предстательной железы.

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года.