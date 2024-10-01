Император Японии утвердил состав нового правительства

Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства Японии, которое возглавил премьер-министр Сигэру Исиба. Официальная церемония по этому случаю прошла во вторник в императорском дворце в Токио.

Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства Японии, которое возглавил премьер-министр Сигэру Исиба. Официальная церемония по этому случаю прошла во вторник в императорском дворце в Токио.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Утверждение состава Кабмина императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с Конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают от императора специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

В правительстве Исибы посты глав МИД и Минобороны заняли бывшие министры обороны Такэси Ивая и Гэн Накатани. Сохранили свои посты лишь два человека - генсек кабмина, "второй человек" в правительстве Ёсимаса Хаяси, который был конкурентов Исибы в ходе выборов главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а также министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, который представляет партию "Комэйто". Еще один бывший конкурент Исибы, Кацунобу Като, назначен министром финансов.

13 членов правительства из 20 впервые назначены на министерские должности. В правительстве две женщины.

Обе палаты японского парламента во вторник большинством голосов избрали Сигэру Исибу новым, 102-м по счету премьер-министром Японии. 27 сентября он занял должность главы правящей ЛДП.