Император Японии утвердил новый состав правительства

Император Японии Нарухито утвердил в среду новый состав правительства после перестановок, которые провел премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония прошла в императорском дворце в Токио.

Император Японии Нарухито утвердил в среду новый состав правительства после перестановок, которые провел премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония прошла в императорском дворце в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного графика главы правительства.

Утверждение состава Кабмина императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с Конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

Во втором кабинете Кисиды свои посты сохранили глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива. На посту генерального секретаря кабинета министров остался Хирокадзу Мацуно.

На пост министра обороны назначен Ясукадзу Хамада, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2008-2009 годах. В правительство также вернулся ряд опытных политиков, в том числе экс-глава МИД и Минобороны Таро Коно, который возглавил министерство по вопросам цифровизации и политики в сфере ИКТ, а также теперь уже экс-глава Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, которая стала министром экономической безопасности.

Кроме того, экс-глава министерства здравоохранения, труда и благосостояния и бывший генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като вернул себе портфель главы Минздрава. Ясутоси Нисимура возглавил министерство экономики, торговли и промышленности, он также по совместительству занял должность ответственного за экономическое сотрудничество с Россией.

В общей сложности из 19 министров в кабинете девять впервые вошли в правительство

09.07

Новый список министров зачитал на специальной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который также продолжит исполнять свои обязанности.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Главой МИД остается Ёсимаса Хаяси", - сказал он. Свои портфели в правительстве также сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новым министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура, который в прошлом году был министром по восстановлению экономики и отвечал за меры по борьбе с коронавирусом.

А Ясукадзу Хамада стал министром обороны.

08.52

Правительство Японии в среду, 10 августа, в полном составе ушло в отставку.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Kyodo.

Специальное заседание кабмина страны началось в 11:30 по местному времени (06:30, бакинское время). Ожидается, что в скором времени будет известно о новом составе японского правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Изначально перестановки в кабинете министров должны были пройти в начале сентября, но Кисида решил провести их сейчас в связи с планами ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», необходимостью принятия мер из-за подорожания продовольствия и топлива, а также с целью подготовки к сессии парламента.

Напомним, что этот состав правительства Японии был сформирован 4 октября 2021 года, когда Кисида занял пост премьера.