Император Японии отправился в свой первый зарубежный визит

Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако отправились с визитом в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II.

Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако отправились с визитом в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II.

Как передает Report, трансляцию вылета правительственного самолета из токийского аэропорта Ханэда вел телеканал NHK .

Это первая поездка императорской четы за границу. В аэропорту их провожали наследный принц Акисино и принцесса Кико. После участия в похоронах Нарухито и Масако вылетят обратно в Японию 19 сентября. Во время их отсутствия Акисино будет действовать в качестве временного представителя императора по государственным делам.

Нарухито планировал посетить Великобританию после своей интронизации в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.