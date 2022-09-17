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Император Японии отправился в свой первый зарубежный визит

Император Японии отправился в свой первый зарубежный визит Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако отправились с визитом в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 07:13
Император Японии отправился в свой первый зарубежный визит

Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако отправились с визитом в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II.

Как передает Report, трансляцию вылета правительственного самолета из токийского аэропорта Ханэда вел телеканал NHK.

Это первая поездка императорской четы за границу. В аэропорту их провожали наследный принц Акисино и принцесса Кико. После участия в похоронах Нарухито и Масако вылетят обратно в Японию 19 сентября. Во время их отсутствия Акисино будет действовать в качестве временного представителя императора по государственным делам.

Нарухито планировал посетить Великобританию после своей интронизации в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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