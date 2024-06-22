Император Японии отправился с визитом в Британию

Император Нарухито и его супруга начинают недельный визит в Великобританию в субботу.

Император Нарухито и его супруга начинают недельный визит в Великобританию в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В рамках визита императорская чета посетит Оксфордский университет, в котором они обучались, а также проведут банкет с королем Карлом III. Встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком не планируется.

Отмечается, что Нарухито должен был посетить Великобританию еще в 2020 году, когда была жива королева Елизавета II, однако поездка была отложена из-за пандемии COVID-19.