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Император Японии отправился с визитом в Британию

Император Японии отправился с визитом в Британию Император Нарухито и его супруга начинают недельный визит в Великобританию в субботу.
Другие страны
22 июня 2024 г. 10:56
Император Японии отправился с визитом в Британию

Император Нарухито и его супруга начинают недельный визит в Великобританию в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В рамках визита императорская чета посетит Оксфордский университет, в котором они обучались, а также проведут банкет с королем Карлом III. Встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком не планируется.

Отмечается, что Нарухито должен был посетить Великобританию еще в 2020 году, когда была жива королева Елизавета II, однако поездка была отложена из-за пандемии COVID-19.

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