Император Японии открыл регулярную сессию парламента

Император Японии Нарухито открыл очередную сессию парламента Японии, которая проходит на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Император Японии Нарухито открыл очередную сессию парламента Японии, которая проходит на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности в ходе нее планируется внести на рассмотрение 58 законопроектов, в том числе о системе допусков к чувствительной с точки зрения экономической безопасности информации.

Ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава. Оппозиция, как ожидается, воспользуется возможностью потребовать ответов от правительства и усилит давление по вопросу о политических фондах. Этой теме, в частности, будут посвящены прения в ключевых бюджетных комитетах обеих палат парламента 29 января.

Традиционная речь премьер-министра, в отличие от привычного регламента, запланирована не на день открытия, а на 30 января. Помимо главы правительства Фумио Кисиды, с программными речами выступят, как ожидается, глава МИД Ёко Камикава, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо.