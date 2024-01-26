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Император Японии открыл регулярную сессию парламента

Император Японии открыл регулярную сессию парламента Император Японии Нарухито открыл очередную сессию парламента Японии, которая проходит на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Другие страны
26 января 2024 г. 09:11
Император Японии открыл регулярную сессию парламента

Император Японии Нарухито открыл очередную сессию парламента Японии, которая проходит на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности в ходе нее планируется внести на рассмотрение 58 законопроектов, в том числе о системе допусков к чувствительной с точки зрения экономической безопасности информации.

Ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава. Оппозиция, как ожидается, воспользуется возможностью потребовать ответов от правительства и усилит давление по вопросу о политических фондах. Этой теме, в частности, будут посвящены прения в ключевых бюджетных комитетах обеих палат парламента 29 января.

Традиционная речь премьер-министра, в отличие от привычного регламента, запланирована не на день открытия, а на 30 января. Помимо главы правительства Фумио Кисиды, с программными речами выступят, как ожидается, глава МИД Ёко Камикава, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо.

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