Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник, 30 апреля, добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, во дворце монарха в центре Токио будут проведены уникальные церемонии - религиозные и гражданские.

В первую половину дня 85-летний Акихито в ритуальном костюме по придворной моде раннего средневековья посетит расположенный на территории дворцового комплекса храм, посвященный 124 предыдущим императорам Японии. Там он окончательно в символической форме доложит о своем отречении верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов. Этот ритуал будет закрытым для публики, он считается неофициальным, семейным делом императора.