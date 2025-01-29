Иммиграционной полиции США не хватает денег для депортации нелегалов

Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) не достает финансов для массовых депортаций нелегалов, поэтому американская администрация прорабатывает варианты с перенаправлением денег из бюджетов других агентств.

Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) не достает финансов для массовых депортаций нелегалов, поэтому американская администрация прорабатывает варианты с перенаправлением денег из бюджетов других агентств.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал NBC.

Источники сообщили, что в частности, Белый дом изучает возможность взять средства у Администрации транспортной безопасности, Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), Береговой охраны.

NBC напоминает, что Белый дом имеет право перераспределять финансы, ассигнованные Конгрессом между разными агентствами, подчиняющимися одному министерству. Так, для ICE, Администрации транспортной безопасности, CISA, Береговой охраны таковым является министерство внутренней безопасности (МВБ). Однако Белый дом должен уведомлять Конгресс о подобных действиях, масштабы передачи финсредств ограничены.

Ранее бывшие и нынешние сотрудники МВБ заявляли NBC, что депортация одного нелегала обходится в $10,5 тыс. При администрации президента США Дональда Трампа правоохранительные органы задерживают в среднем в день 282 человек. Однако планируется нарастить этот показатель до 1,2 - 1,5 тыс. человек.

До возвращения Трампа в Белый дом, напоминает NBC, ICE не хватало $230 млн, проблема недофинансирования носила долгосрочный характер. В 2023 финансовом году МВБ передал от других своих агентств $400 млн ICE: эти деньги должны были пойти на депортацию 40 тыс. человек.

В нынешних рейдах против нелегалов ICE приходится полагаться на содействие ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Ранее Трамп подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.