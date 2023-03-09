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Имена лауреатов Нобелевских премий назовут в начале октября

Имена лауреатов Нобелевских премий назовут в начале октября Имена лауреатов Нобелевских премий 2023 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 2-9 октября.
Другие страны
9 марта 2023 г. 14:36
Имена лауреатов Нобелевских премий назовут в начале октября

Имена лауреатов Нобелевских премий 2023 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 2-9 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Нобелевский фонд.

Сообщается, что 2 октября Нобелевский комитет при Каролинском институте объявит имя лауреата в области физиологии и медицины, в области же физики и химии - Нобелевские комитеты Королевской академии наук 3 и 4 октября соответственно.

5 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы.

Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 6 октября в Осло. Его объявит Норвежский Нобелевский комитет.

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