Имена лауреатов Нобелевских премий назовут в начале октября

Имена лауреатов Нобелевских премий 2023 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 2-9 октября.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Нобелевский фонд.
Сообщается, что 2 октября Нобелевский комитет при Каролинском институте объявит имя лауреата в области физиологии и медицины, в области же физики и химии - Нобелевские комитеты Королевской академии наук 3 и 4 октября соответственно.
5 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы.
Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 6 октября в Осло. Его объявит Норвежский Нобелевский комитет.