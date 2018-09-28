Илону Маску предъявили обвинения в мошенничестве

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что министерство юстиции США ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями основателя Tesla Илона Маска о намерении осуществить обратный выкуп акций компании. Акции Tesla на сообщении о расследовании минюста упали на торгах на 6%.

"Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной", — говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

Согласно иску, заявления Маска привели к "путанице и сбоям" на бирже и нанесли вред инвесторам.