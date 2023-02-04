Илона Маска признали невиновным по иску инвесторов Tesla

Жюри присяжных в суде штата Калифорния признало Илона Маска невиновным по иску акционеров возглавляемой им компании Tesla.

Жюри присяжных в суде штата Калифорния признало Илона Маска невиновным по иску акционеров возглавляемой им компании Tesla.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

В основе судебного разбирательства лежит публикация Маска в Twitter, датированная августом 2018 года, в которой он заявил, что рассматривает возможность выкупа Tesla из расчета $420 за акцию. Как утверждали истцы, публикация Маска о сделке, которая в итоге не состоялась, вызвала сначала резкий скачок, а затем падение стоимости акций компании, что, по словам потерпевших, привело к потере ими миллиардов долларов.

Истцы добивались выплаты Маском компенсаций за финансовый ущерб, который, как они считают, был нанесен записью предпринимателя. Присяжные сошлись во мнении о том, что бизнесмен не несет ответственности за финансовые потери инвесторов, подчеркнув, что истцы не предоставили весомых доказательств по выдвигаемым обвинениям. "Слава богу, мудрость людей восторжествовала", - заявил в Twitter Маск, комментируя решение суда.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2018 году также подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своей публикацией в Twitter. Согласно досудебному соглашению между Tesla и комиссией, достигнутому в сентябре того же года, Маск обязался выплатить $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров Tesla, сохранив при этом должность генерального директора компании. Самой компании также было предписано выплатить $20 млн, кроме того, в ней были назначены два независимых директора.