CМИ: Илон Маск нанял себе около 100 телохранителей из-за страха похищения

Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха похищения.

Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха похищения.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun.

"Илон решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита. Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни", - заявил газете отец миллиардера Эррол Маск.

Эррол Маск подчеркнул, что в прошлом месяце из-за опасений Илона Маска за благополучие своей семьи дом отца-предпринимателя в ЮАР был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами, также была нанята вооруженная охрана, осуществляющая круглосуточное наблюдение.

Ранее Twitter заблокировал сервис студента из Флориды Джека Суини, отслеживавший перемещение личного самолета Маска. Владелец Twitter назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность".