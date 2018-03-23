Илон Маск удалил аккаунты Tesla и SpaceX в Facebook

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Глава SpaceX и Tesla Илон Маск удалил аккаунты компаний в социальной сети Facebook.

Как передает Report, отмечается, что к подобной мере его призвали пользователи Twitter.

«Удалите страницу SpaceX в Facebook, если вы мужчина», — написал один из них.

В ответ Маск признался, что не знал о существовании страниц своих компаний в социальной сети.

Впоследствии он заявил, что удалит и аккаунт компании Tesla, так как страница «всё равно выглядит убого».

В настоящее время страниц SpaceX и Tesla в Facebook нет.

Ранее сообщалось, что британская группа Massive Attack удалила свою страницу в Facebook из-за скандала с аналитической компанией Cambridge Analytica, которая, по данным СМИ, незаконно получила данные 50 млн пользователей социальной сети.

Отмечалось, что компания якобы собирала данные пользователей для составления психологических портретов избирателей США.