Илон Маск удалил аккаунты Tesla и SpaceX в Facebook

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Глава SpaceX и Tesla Илон Маск удалил аккаунты компаний в социальной сети Facebook.
Как передает Report, отмечается, что к подобной мере его призвали пользователи Twitter.
«Удалите страницу SpaceX в Facebook, если вы мужчина», — написал один из них.
В ответ Маск признался, что не знал о существовании страниц своих компаний в социальной сети.
Впоследствии он заявил, что удалит и аккаунт компании Tesla, так как страница «всё равно выглядит убого».
В настоящее время страниц SpaceX и Tesla в Facebook нет.
Ранее сообщалось, что британская группа Massive Attack удалила свою страницу в Facebook из-за скандала с аналитической компанией Cambridge Analytica, которая, по данным СМИ, незаконно получила данные 50 млн пользователей социальной сети.
Отмечалось, что компания якобы собирала данные пользователей для составления психологических портретов избирателей США.
News DepartmentАвтор новости
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