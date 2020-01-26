​Илон Маск стал богаче на 1,7 млрд долларов за одну неделю

Состояние основателя компании Tesla Илона Маска увеличилось почти на 1,7 млрд долларов в связи с ростом цены акций на бирже на 16%.

Как передает Reportсо ссылкой на Forbes, теперь знаменитый бизнесмен из США обладает капиталом в размере 32 млрд долларов,

Отмечается, что компания Tesla стала первым автопроизводителем на бирже, чья рыночная капитализация превысила 100 млрд долларов. По стоимости Tesla уже обогнала GM и Ford, дороже только Toyota с капитализацией в 233 млрд долларов.

Если капитализация компании сохранится на этом уровне в течении полугода, Маск получит от акционеров премию в размере 346 млн долларов.

Рост акций связан с неожиданным выходом компании на прибыль в 143 млн долларов в третьем квартале, а также хорошие результаты продаж.

Маск владеет 22% акций производителя электромобилей, он входит в список богатейших людей мира на 22 строчке.