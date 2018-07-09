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    Илон Маск сообщил об испытаниях мини-субмарины для спасения тайских детей

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla,сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее предприниматель заявил, что находится в постоянном контакте со спелеологами и разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков.

    В частности, он обсуждает с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создается надувная труба с воздушными шлюзами.

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