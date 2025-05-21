Илон Маск сообщил о постепенном уходе из политики

Богатейший человек мира Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен отойти от политики.

Богатейший человек мира Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен отойти от политики.

Как передает Report , об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Отмечается, что после слов Маска акции Tesla подскочили на 3,6%.

Шаги, предпринятые Маском на посту куратора Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, в частности массовые увольнения госслужащих, а также его близость к президенту-республиканцу Трампу, вызывали масштабную критику. По США и всему миру прокатились протесты против производителя из-за деятельности Маска в DOGE.

Чтобы успокоить инвесторов, бизнесмен пообещал, что в будущем будет тратить "гораздо меньше" времени на политику, поскольку, по его мнению, и так сделал уже достаточно. В апреле он уже уверял, что сократит рабочее время в Белом доме до 1-2 дней в неделю. По словам руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, Маск практически перешел на удаленную работу в DOGE.

По словам миллиардера, он хочет иметь больше акций Tesla не из-за желания получить еще большее богатство.

"Это не вопрос денег. Это вопрос разумного контроля за будущим компании", - сказал Маск.

Отметим, что Илон Маск, состояние Bloomberg оценивает в $376 млрд, является генеральным директором Tesla с 2008 года и крупнейшим акционером компании с долей 13%.