О нас

Илон Маск сообщил о постепенном уходе из политики

Илон Маск сообщил о постепенном уходе из политики Богатейший человек мира Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен отойти от политики.
Другие страны
21 мая 2025 г. 01:02
Илон Маск сообщил о постепенном уходе из политики

Богатейший человек мира Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен отойти от политики.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Отмечается, что после слов Маска акции Tesla подскочили на 3,6%.

Шаги, предпринятые Маском на посту куратора Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, в частности массовые увольнения госслужащих, а также его близость к президенту-республиканцу Трампу, вызывали масштабную критику. По США и всему миру прокатились протесты против производителя из-за деятельности Маска в DOGE.

Чтобы успокоить инвесторов, бизнесмен пообещал, что в будущем будет тратить "гораздо меньше" времени на политику, поскольку, по его мнению, и так сделал уже достаточно. В апреле он уже уверял, что сократит рабочее время в Белом доме до 1-2 дней в неделю. По словам руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, Маск практически перешел на удаленную работу в DOGE.

По словам миллиардера, он хочет иметь больше акций Tesla не из-за желания получить еще большее богатство.

"Это не вопрос денег. Это вопрос разумного контроля за будущим компании", - сказал Маск.

Отметим, что Илон Маск, состояние Bloomberg оценивает в $376 млрд, является генеральным директором Tesla с 2008 года и крупнейшим акционером компании с долей 13%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ОАЭ договорились с Израилем о поставках помощи в сектор Газа
ОАЭ договорились с Израилем о поставках помощи в сектор Газа
21 мая 2025 г. 01:27
Туск: Вопрос отправки войск в Украину для Польши закрыт
Туск: Вопрос отправки войск в Украину для Польши закрыт
21 мая 2025 г. 01:14
Пентагон проведет новое расследование в связи с выводом войск из Афганистана
Пентагон проведет новое расследование в связи с выводом войск из Афганистана
21 мая 2025 г. 00:41
ВОЗ утвердил урезанный бюджет в размере $4,2 млрд на 2026-2027 годы
ВОЗ утвердил урезанный бюджет в размере $4,2 млрд на 2026-2027 годы
21 мая 2025 г. 00:33
США обсуждают с рядом стран возможность переселения палестинцев из Газы
США обсуждают с рядом стран возможность переселения палестинцев из Газы
20 мая 2025 г. 23:43
Израиль расширяет операцию в Газе в рамках самообороны
Израиль расширяет операцию в Газе в рамках самообороны
20 мая 2025 г. 23:32
Politico: Трамп выделит $25 млрд на реализацию проекта Золотой купол
Politico: Трамп выделит $25 млрд на реализацию проекта "Золотой купол"
20 мая 2025 г. 23:09
Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за отказа ХАМАС от плана Уиткоффа
Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за отказа ХАМАС от плана Уиткоффа
20 мая 2025 г. 22:51
The Times: Отношения Трампа и Нетаньяху близки к переломному моменту
The Times: Отношения Трампа и Нетаньяху близки к переломному моменту
20 мая 2025 г. 22:34
ЕС выделил Радио Свобода €5,5 млн
ЕС выделил "Радио Свобода" €5,5 млн
20 мая 2025 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi