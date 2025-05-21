Илон Маск сообщил о постепенном уходе из политики

Богатейший человек мира Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен отойти от политики.
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Отмечается, что после слов Маска акции Tesla подскочили на 3,6%.
Шаги, предпринятые Маском на посту куратора Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, в частности массовые увольнения госслужащих, а также его близость к президенту-республиканцу Трампу, вызывали масштабную критику. По США и всему миру прокатились протесты против производителя из-за деятельности Маска в DOGE.
Чтобы успокоить инвесторов, бизнесмен пообещал, что в будущем будет тратить "гораздо меньше" времени на политику, поскольку, по его мнению, и так сделал уже достаточно. В апреле он уже уверял, что сократит рабочее время в Белом доме до 1-2 дней в неделю. По словам руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, Маск практически перешел на удаленную работу в DOGE.
По словам миллиардера, он хочет иметь больше акций Tesla не из-за желания получить еще большее богатство.
"Это не вопрос денег. Это вопрос разумного контроля за будущим компании", - сказал Маск.
Отметим, что Илон Маск, состояние Bloomberg оценивает в $376 млрд, является генеральным директором Tesla с 2008 года и крупнейшим акционером компании с долей 13%.